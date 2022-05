La Regina Elisabetta "non abdica". Chi vuole come successore: drammatico ribaltone a Corte

25 maggio 2022 a

Andrew Morton è un biografo e royal watcher inglese, autore di Diana. La vera storia delle sue parole, biografia dedicata alla principessa del Galles scomparsa nel 1997 a Parigi a seguito di un tragico incidente d'auto. Lo scrittore è ora in procinto di far uscire il suo nuovo libro The Queen, una biografia per Rizzoli in onore della Regina Elisabetta per il suo Giubileo di Platino.

Video su questo argomento Il "test della mosca morta", così la Regina Elisabetta riconosce il domestico perfetto: impensabile a Buckingham Palace



Secondo quanto riporta Repubblica, il 69enne si sarebbe espresso anche su alcuni segreti della famiglia reale. Stando a quanto riportato dallo scrittore, sembrerebbe che il preferito della regina non sia William come tutti credono, bensì Carlo: "Altrimenti non lo avrebbe nominato a capo del Commonwealth, cui Elisabetta tiene moltissimo" ha affermato Morton.

L'esperto ha anche dichiarato che Queen Elizabeth non avrebbe nessuna intenzione di abdicare, nonostante la sua veneranda età e i suoi recenti acciacchi. "Credo che sia fuori discussione. Certo, qualche mansione in più potrà essere passata a Carlo e William, come i viaggi. Ma certo "Lilibet" non è mai stata così amata, anche perché ha mostrato sempre più un lato umano, vedi ai funerali di Filippo. Dubito che lascerà, a meno che non abbia seri impedimenti, come capitò a Giorgio III" ha spiegato lo scrittore. Una donna da sempre caparbia e ligia al dovere, la Regina Elisabetta dalla giovane età di 25 anni non ha mai abbandonato la corona, anche di fronte ai periodi più bui. E non sembra proprio intenzionata a farlo.

