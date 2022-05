Ucraina, la guerra in diretta. Lukashenko, "pronti a difenderci". Bielorussia invasa, scenario inquietante

28 maggio 2022 a

"I russi aggirano le sanzioni". Il presidente Volodymyr Zelensky lancia l'allarme, a conferma di come sul campo la guerra in Ucraina, giunta al giorno numero 95, stia prendendo una piega negativa per Kiev. Sul campo, la Russia avanza nell'est, il vero obiettivo di questa seconda fase (ma forse non l'ultima). Sul piano diplomatico, i negoziati sono in stallo totale e la promessa degli Usa di rifornire di armi più potenti l'alleato ucraino ha provocato l'ulteriore irrigidimento di Mosca. In occidente, iniziano a pesare le "beghe politiche" interne. A Washington Trump attacca il presidente Biden sul tema della sicurezza nelle scuole, mentre in Italia a dominare il dibattito è oggi la possibile "missione russa" di Matteo Salvini che agita Palazzo Chigi, Farnesina e Pd.

Ore 7.41: Lukashenko, "la Bielorussia si difenderà"

La situazione politico-militare ai confini della Bielorussia non è facile, ma i bielorussi sono in grado di proteggere la loro indipendenza e integrità territoriale. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in occasione della Giornata della guardia di frontiera. "Stiamo vivendo un momento difficile, proprio come ottanta anni fa, si sta sviluppando una situazione politico-militare tesa vicino ai confini della Patria. Senza dubbio, ognuno di voi è ben consapevole delle sfide e delle minacce che dobbiamo affrontare oggi e che tipo di confronto si sta verificando nel nostro stato. In prima linea voi siete la linea di difesa", ha detto Lukashenko rivolgendosi alle guardie ''con i berretti verdi''. Il presidente bielorusso ha sottolineato che "le guardie di frontiera faranno tutto il possibile per mantenere intatti i sacri confini della Patria". E si è detto "convinto che difenderemo la nostra indipendenza e integrità territoriale".

Ore 7.36: "Colpi d'artigilieria russi contro Zelendolsk"

Le forze armate russe hanno sparato colpi di artiglieria contro Zelenodolsk, nella regione di Dnipropetrovsk, distruggendo infrastrutture. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione regionale militare di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznychenko, parlando di ''distruzione'', ma segnalando che non si registrano feriti. "Hanno sparato di nuovo nell'area di Kryvyi Rih. Il nemico ha sparato con l'artiglieria contro la comunità di Zelenodolsk'', ha detto.

Ore 7.20: Kiev, "Addestramento di riservisti russi a Voronezh"

Continua, secondo lo stato maggiore dell'esercito ucraino, la mobilitazione dei riservisti russi. Secondo quanto riferiscono le forze armate di Kiev nell'ultimo aggiornamento sulla situazione 3 mesi e 4 giorni dopo l'inizio della guerra, "i riservisti vengono addestrati nella regione di Voronezh", che si trova a 300 km dal confine orientale dell'Ucraina. Inoltre, i russi stanno portando via dai "centri di mobilitazione" le armi e le altre attrezzature militari "obsolete".

Ore 7.19: "La Russia sta aggirando la maggior parte delle sanzioni"

La Russia sta aggirando la maggior parte delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale in seguito all'invasione dell'Ucraina in quando manca una posizione globale condivisa. Lo ha detto in un discorso video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affermando che ''sfortunatamente non stiamo vedendo che le sanzioni hanno esercitato molta pressione sulla Russia". In un videomessaggio rivolto studenti della Stanford University in California, il presidente ucraino ha esortato i leader mondiali a imporre sanzioni a Mosca dicendo che è "l'arma giusta contro la Russia".

Ore 7.06: "In Donbass situazione difficile ma tornerà nostro"

"Il Donbass sarà ucraino". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video nel quale ha ammesso la "situazione molto difficile nel Donbass", la regione orientale dell'Ucraina dove le forze armate russe hanno intensificato l'offensiva e rivendicato conquiste. "La Russia non dovrebbe pensare che terrà sotto il loro controllo le città di Lyman o Sievierodonetsk poiché alla fine torneranno in Ucraina", ha detto. "Ecco perché dobbiamo aumentare la nostra difesa, aumentare la nostra resistenza e il Donbass sarà di nuovo ucraino. Anche se la Russia porterà tutte le sofferenze e la rovina nel Donbass, ricostruiremo ogni città, ogni comunità", ha aggiunto.

Ore 00.22: Trump, "miliardi Usa all'Ucraina invece di proteggere le scuole"

Gli Stati Uniti hanno inviato miliardi di aiuti all'Ucraina mentre invece "dovremmo fare tutto il possibile per proteggere le scuole". Lo ha detto l'ex presidente Donald Trump, intervenendo alla convention della Nra a Houston. "Abbiamo speso trilioni di dollari in Iraq e in Afghanistan e non abbiamo ottenuto nulla", ha detto, "dovremmo costruire scuole sicure per i nostri bambini nella nostra nazione".

