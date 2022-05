Ucraina, la guerra in diretta. "Abbiamo ucciso il comandante russo", colpo di coda di Kiev

29 maggio 2022 a

Dopo Lyman, anche Severodonetsk sembra essere finita in mani russe: sul campo, è la notizia più importate della guerra in Ucraina giunta al giorno 96. Le due città rappresentano il trampolino perfetto per assicurarsi il controllo di tutto il Donbass, con l'esercito ucraino in arretramento nonostante i proclami del presidente Volodymyr Zelensky. A Mosca, Vladimir Putin ha avuto un importante confronto telefonico con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz: in cambio dello sblocco dei porti per il trasporto di grano ha chiesto all'Occidente di non rifornire più di armi Kiev.



Ore 6.15: "Ucciso il comandante del battaglione aereo russo"

Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo del 104esimo reggimento d'assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, l'annuncio è stato dato dal Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine.

Ore 4.54: Kherson russa, "referendum dopo la fine dei combattimenti"

Non ci sarà un referendum sull'annessione formale di Kherson alla Russia, la città Ucraina occupata dai russi, fino alla cessazione dei combattimenti nella provincia e nelle regioni vicine di Odessa e Mykolaiv. Lo ha annunciato Kirill Stremousov, vice capo dell'amministrazione civile militare di Kherson nominato da Mosca. "Annunceremo più' tardi quando avrà luogo una sorta di votazione o consultazione, ma non sarà oggi e non sarà domani perché il nostro primo compito è ristabilire l'ordine e organizzare un sistema di amministrazione nella regione di Kherson", ha spiegato Stremousov citato dai media internazionali.

Ore 3.05: "Usa forniranno sistemi di missili a lungo raggio"

Gli Stati Uniti si stanno preparando a inviare nuove potenti armi all'Ucraina per contrastare la Russia. Lo riporta la Cnn, che cita "molteplici fonti". Nel nuovo pacchetto di aiuti sarebbero previsti sistemi missilistici a lungo raggio, cioè quelli richiesti da Kiev nelle ultime settimane. In particolare si parla del sistema Mlrs, Multiple Launch Rocket System, in grado di muoversi velocemente su mezzi di artiglieria leggeri e sparare più missili allo stesso tempo. L'annuncio dovrebbe essere dato all'inizio della prossima settimana. L'anticipazione arriva ventiquattr'ore dopo il monito lanciato dalla Russia che ha avvertito gli Stati Uniti a "non superare la linea rossa", fornendo sistemi di difesa agli ucraini.

Ore 2.00: "Distrutto il 30% dei carri armati russi moderni"

"L'Ucraina ha distrutto il 30% dei carri armati russi moderni". Lo afferma il consigliere del ministro dell'Interno di Kiev, Viktor Andrusiv, citato dal Kiev Independent. "Le forze russe - ha spiegato - hanno riattivato i carri armati T-62 sovietici, che hanno già più di 50 anni".

Ore 1.07: "Ue verso il divieto di import di petrolio russo via mare "

L'Ue si appresta a proporre il divieto di import di petrolio della Russia via mare, ritardando le restrizioni alle importazioni da un oleodotto di Druzhba che fornisce l'Ungheria di greggio russo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali la Commissione europea ha inviato una bozza di proposta rivista ai governi nazionali. L'idea è concedere sei mesi agli stati membri per l'eliminazione graduale dell'import di greggio via mare e otto mesi per quello di prodotti raffinati. Questo concederebbe più tempo all'Ungheria per trovare una soluzione tecnica che le consenta di soddisfare i suoi bisogni energetici e quindi rompere l'impasse sul pacchetto di sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina.

Ore 00.02: Kadyrov, "Severodonetsk è sotto il nostro completo controllo"

La città di Severodonetsk nella Repubblica popolare di Luhansk (LPR) è sotto il controllo russo. Lo ha annunciato il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Su telegram. Lo riporta la Tass. "Severdonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. I residenti, d'ora in poi, non sono più in pericolo", ha scritto.

