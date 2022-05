Minneapolis, "un errore": incontro hot per 45 minuti, chi sono questi due e a chi hanno mandato il video

30 maggio 2022 a

Choc in una sinagoga di Minneapolis: una coppia ha inconsapevolmente trasmesso in streaming su Zoom un rapporto sessuale. I presenti hanno assistito alla scena per circa 45 minuti, guardando con stupore misto a orrore. I due protagonisti, un uomo e una donna di mezza età, lo scorso 14 maggio hanno deciso di partecipare a un bat mitzvah virtuale ospitato dal tempio Beth El delle Twin Cities a Minneapolis, negli Stati Uniti.

A un certo punto, però, la coppia ha iniziato a scambiarsi delle effusioni piuttosto passionali, non accorgendosi di avere la videocamera ancora accesa e perfettamente centrata su di loro. I due si sarebbero fermati solo dopo aver visto alcuni messaggi all'interno di una chat privata, nella quale li si implorava di smettere. Uno spettatore inorridito, sentito dal New York Post, ha raccontato che i due sarebbero andati avanti per circa 45 minuti, con la donna che camminava nuda, entrando e uscendo dall'inquadratura di Zoom.

La donna, in particolare, sarebbe andata letteralmente fuori di testa dopo aver realizzato quello che era successo. La coppia, comunque, non sarebbe ancora stata identificata dalla sinagoga, che sta ridimensionando l'incidente. L'amministratore delegato di Temple Beth El, Matt Walzer, ha dichiarato: "Sono a conoscenza dell'incidente, ma non commenterò".

