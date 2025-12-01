Roma, sfregiata sinagoga e la targa per il bimbo morto a 2 anni

Vandalizzata la sinagoga di via Giuseppe Pianese nel quartiere Monteverde, a Roma. Sulle mura dell'edificio sono comparse scritte del tipo "Monteverde antisionista e antifascista" e "Palestina Libera". Della vernice nera, invece, è stata gettata sulla targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il 9 ottobre 1982.

"All'indomani dell'ennesima manifestazione Pro Pal, al Tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione - ha dichiarato il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun -. Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio, come l'attacco alla sede de La Stampa di Torino. In generale l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica. Confidiamo nelle forze dell'ordine e chiediamo un intervento forte del governo per fermare questa spirale d'odio".