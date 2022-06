Ucraina, la guerra in diretta. Macky Sall, faccia a faccia tra il presidente dell'Unione africana e Putin

02 giugno 2022 a

Si entra nel 99esimo giorno di guerra in Ucraina. Prosegue l'avanzata delle truppe russe ad ovest, con la presa quasi totale di Severodonetsk. Alta tensione tra Mosca e Usa per la fornitura di missili Himars. Il Cremlino apre a un incontro tra Vladimir Putin e Zelensky. Nell'Ue, l'Ungheria chiede l'esclusione del patriarca Kirill dalla lista nera.

Ore 10.30 Petrolio, Opec+ lavora per compensare la minore produzione russa

L’Opec+ sta lavorando per compensare il calo della produzione petrolifera russa, secondo quanto spiegano a Reuters due diverse fonti dell’Opec+. Il motivo? La produzione russa è scesa di circa 1 milione di barili al giorno negli ultimi mesi a causa delle sanzioni occidentali contro Mosca per l’Ucraina e c’è bisogno di compensare in altro modo.

Ore 10.12 Presidente dell’Unione africana in Russia per incontrare Putin

Il presidente dell’Unione africana, il senegalese Macky Sall, andrà oggi - giovedì 2 giugno - in Russia per incontrare il giorno successivo Vladimir Putin a Sochi. A renderlo noto l’ufficio di Sall, con un comunicato. La visita "fa parte degli sforzi della Presidenza in carica dell’Unione per contribuire a una tregua e a sbloccare le scorte di cereali e di fertilizzanti, il cui blocco colpisce in particolare i Paesi africani", conclude la nota.

Ore 09.59 Olena Zelenska: Cedere territorio è cedere libertà

"Cedere una parte del territorio ucraino alla Russia significherebbe cedere una libertà" e non porrebbe fine all’invasione del Paese da parte del presidente Vladimir Putin. Questo quel che sostiene la first lady ucraina Olena Zelenska, ascoltata dall’emittente americana ABC News.

Ore 09.33 Presidente della Duma: Usa vogliono l’Ucraina non indipendente, ma come una colonia

"Gli Stati Uniti non hanno bisogno di un’Ucraina indipendente, perché vogliono farne una propria colonia, spremerne tutte le risorse e utilizzarle per indebolire la Federazione russa". Queste le durissime parole del presidente della Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, Vyacheslav Volodin, il quale sul suo canale Telegram si è scagliato contro gli Usa.

Ore 09.08 Servizi Uk: russi controllano la maggior parte di Severodonetsk

"La Russia ha preso il controllo della maggior parte di Severodonetsk. La strada principale nella sacca di Severodonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma Mosca continua a ottenere costanti conquiste locali, rese possibili da una forte concentrazione di artiglieria". Lo conferma l'ultimo bollettino della situazione sul campo in Ucraina, redatto dall'intelligence militare del Regno Unito, avvertendo anche dei rischi a cui è costretta a esporsi la Russia per il necessario attraversamento, ancora non riuscito, del fiume Seversky Donetsk. L'avanzata russa nel Lugansk, sottolineano comunque da Londra, "non è avvenuta senza costi: forze russe hanno subito perdite nel processo".

Ore 08.12 Londra fornirà a Kiev missili a lungo raggio

Il Regno Unito ha confermato che fornirà all'Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato "strettamente coordinato" con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema HIMARS. Il governo britannico ha anche affermato che l'esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l'efficienza.

Ore 06.05 Kiev: affondate due barche russe nel Mar Nero

Le forze armate di Kiev hanno rivelato di avere affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo afferma il comando operativo 'Sud' su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell'estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione. Secondo la stessa fonte, ieri i difensori ucraini avevano distrutto tre depositi di munizioni dei filorussi nel Sud.

Ore 5.54 Stoltemberg: Nato pronta a difendere gli alleati

"Gli Usa stanno giocando un ruolo indispensabile nella risposta all'invasione russa dell'Ucraina" ma anche la Nato è "pronta e determinata" a difendere i propri alleati. Lo ha detto il Segretario generale Jens Stoltenberg, al termine dell'incontro avvenuto a Washington con il segretario di Stato americano Antony Blinken. "Il vostro sostegno all'Ucraina - ha aggiunto - sta facendo la differenza sul campo di battaglia ogni giorno".

Ore 02.17 Zelensky: Rapiti dai russi 200 mila bambini

Volodymyr Zelensky ha afermato che 200.000 bambini ucraini sono stati portati con la forza in Russia, compresi quelli negli orfanotrofi. Zelensky durante la Giornata internazionale dei bambini nel corso del video notturno alla nazione, ha spiegato che finora 243 bambini sono stati uccisi nella guerra, 446 sono stati feriti e 139 sono dispersi. "Lo scopo di questa politica criminale non è solo quello di rubare le persone, ma di far dimenticare a coloro che sono deportati l'Ucraina", ha detto il presidente ucraino. "L'Ucraina non può essere conquistata, il nostro popolo non si arrende e i nostri figli non diventeranno proprietà degli occupanti", ha aggiunto.

