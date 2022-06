Giubileo di platino, "basta, non lo fare più". Il gesto di Charlotte che rovina la festa della Regina in tv

02 giugno 2022 a

a

a

Per festeggiare il primo giorno di Giubileo di platino della regina Elisabetta, i tre figli di William e Kate sono arrivati a bordo di una carrozza acclamati da tutta la folla che li applaudiva. A bordo del mezzo erano presenti il principe George, di otto anni, la principessa Charlotte di sette e il piccolo principe Louis di quattro anni. I bambini reali erano seduti di fronte alla mamma e alla duchessa Camilla, moglie di Carlo.

Meghan rovina il Giubileo di Platino? Rumors, il piano perfetto contro la Regina Elisabetta

Come sempre, i bambini sorridenti hanno salutato molto elegantemente la folla che li acclamava in visibilio ma, un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti. A un certo punto, mentre il piccolo Louis continuava a salutare, il tabloid britannico Daily Mail ha notato che, la sorellina Charlotte ha bruscamente bloccato la mano del fratellino Louis, quasi a volergli dire: "Basta salutare". Un gesto che non è sicuramente passato inosservato dato che, in questi giorni più che mai, gli occhi sono puntati esclusivamente sulla famiglia reale. Un bel caratterino quello della piccola principessa che sicuramente, a quanto si è visto, non si farà di certo mettere i piedi in testa dai due fratellini e chissà se dia anche del filo da torcere ai due genitori.

Video su questo argomento Meghan e Harry tornano a Londra: la svolta di Elisabetta grazie al Giubileo di platino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.