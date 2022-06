Regina Elisabetta, sconcerto a Palazzo: cosa le ha regalato Macron per il Giubileo

02 giugno 2022 a

È arrivato finalmente il momento di festeggiare per la Regina: dal 2 al 5 giugno Queen Elizabeth celebrerà il Giubileo di Platino per il traguardo dei suoi 70 anni di regno. Il programma della famiglia reale sarà ovviamente ricco di impegni e, per l'occasione, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto recapitare un regalo davvero singolare a sua maestà.

Macron, conoscendo la passione sfrenata della regina, ha fatto arrivare a corte un cavallo, nello specifico uno dei 470 che fanno parte della Guardia Repubblicana. Fabuleu de Moncoeur è il nome dell'animale che dalla Francia arriverà nel Regno Unito in omaggio per i 70 anni di regno. Sarà sicuramente un regalo apprezzato dalla Regina che non ha mai nascosto la sua passione verso questi animali. Non è però l'unico dono questo, Macron ha regalato anche un'imbracatura completa per le armi compresa di sella, briglia e cavezza e anche una sciabola da cavalleria della Guardia Repubblicana.

Giorni di grandi festeggiamenti quindi per la Regina tra Trooping the Colour, la parata tradizionale in cui 1450 soldati sfilano assieme a 400 membri delle bande militari e 240 cavalli e ancora la messa di ringraziamento alla Cattedrale di St. Paul, e infine il Derby di Epsom, una corsa ippica di gruppo che fa parte della tradizione inglese. A quest’ultima cerimonia, però, la Queen non potrà partecipare in quanto sarà impegnata nel compleanno della piccola Lilibet Diana. Per la sera è previsto un enorme concerto in cui sarà presente anche Andrea Bocelli oltre ad altri grndi artisti.



