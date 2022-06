Ucraina, la guerra in diretta. Gli 007 sono sicuri: "Successo della Russia", ecco dove l'Armata rossa ha già vinto

03 giugno 2022 a

La Nato non usa giri di parole: "Preparatevi a una guerra lunga". I vertici del patto atlantico non hanno dubbi, il conflitto in Ucraina potrebbe durare più del previsto. Intanto i russi in questo momento controllano il 20 per cento di tutto il territorio ucraino e stanno tentando di sfondare a Est. Le truppe dello zar sono ammassate in modo costante sul fronte orientale con l'obiettivo principale di portare a casa l'intero Donbass in poche settimane. L'Unione Europea ha varato il sesto pacchetto di sanzioni, ma dal giro di vite è rimasto fuori il patriarca Kirill per volere di Orban che ha posto il veto. L'Ucraina infine si prepara ad usare i lanciarazzi Himars che potrebbero cambiare gli equilibri sul campo.

Ore 08.29 Bielorussia invia unità speciali al confine

La Bielorussia ha inviato unità delle forze speciali nelle aree al confine con l'Ucraina, in particolare nelle regioni meridionali di Volyn e Poliske. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Unian.

Ore 08.14 Russia, esercitazione militare nel Pacifico con 40 navi guerra

La flotta militare russa nel Pacifico ha iniziato una esercitazione che coinvolge oltre 40 navi da guerra e 20 aerei da combattimento e elicotteri. Lo riporta l'agenzia Tass citando fonti della Difesa russa.



Ore 07.59 Intelligence Gb, successo tattico Russia in Donbass

"La Russia sta ottenendo un successo tattico nel Donbass": così l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, giunta al centesimo giorno. "Le forze russe hanno avuto uno slancio, che hanno mantenuto, e attualmente sembrano mantenre l'iniziativa sull'opposizione ucraina", si legge ancora.

Ore 7.00 Medvedev, sanzioni vanno revocate per abbassare prezzo cibo

Intervenendo alla televisione Al Jazeera il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha parlato sui costi troppo alti degli alimentari per l’Occidente: "Le sanzioni alla Russia devono essere revocate per abbassare i prezzi alimentari globali", ha detto nell’intervista secondo la Tass. "Il tentativo occidentale di incolpare la Russia per la crisi alimentare globale è una bugia e la revoca delle sanzioni sarà sufficiente per abbassare i prezzi alimentari", ha detto Medvedev. "Per migliorare la sicurezza alimentare in tutto il mondo, per ottimizzare la situazione alimentare, dobbiamo rinunciare alle sanzioni reciproche e i prezzi inizieranno a diminuire", ha affermato.



Ore 6.45 Zelensky su Facebook: "Grazie Usa! Confermato invio lanciarazzi Himars"

In un video su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto ribadire la notizia: "Gli Stati Uniti hanno confermato a vari livelli che il moderno lanciarazzi Himars sarà inviato nel nostro paese". Una conferma che dà slancio alla controffensiva contro l’esercito russo. "Queste armi ci aiuteranno davvero a salvare la vita del nostro popolo e a proteggere la nostra terra - ha aggiunto Zelensky . Sono grato al presidente Biden, a tutti i nostri amici americani e al popolo degli Stati Uniti per il loro sostegno. Non vediamo l’ora".



Ore 06.30 Stoltenberg dopo incontro con Biden: pronti a guerra lunga

"Dobbiamo essere pronti a una guerra lunga". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo l’incontro alla Casa Bianca con il presidente Joe Biden, la vice presidente Kamala Harris e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Gli ucraini "stanno pagando un prezzo alto", ha detto Stoltenberg, ma anche la Russia sta "subendo molte perdite". Il conflitto finirà al "tavolo negoziale" e la Nato deve sostenere l’Ucraina per consentire a Kiev di ottenere il "risultato migliore", ha detto Stoltenberg. Lo stesso segretario della Nato ha poi aggiunto che "spetta all’Ucraina decidere se cedere territorio alla Russia per negoziare la fine della guerra".

