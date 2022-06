Principe Louis, l'agguato di Damiano dei Maneksin al Giubileo di Platino: spunta una "strana" foto

04 giugno 2022 a

a

a

Nel primo giorno delle celebrazioni del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, il principino Louis ha dato spettacolo facendo divertire la folla che lo guardava. Dal suo arrivo in carrozza a Backingam Palace, fino alla fine dello spettacolo aereo della Royal Air Force, il terzo figlio del Principe William e Kate Middleton, quattro anni, ha attirato tutta l'attenzione su di sé con facce buffe e smorfie estremamente simaptiche.

Kate Middleton, la figlia Charlotte fruga nella borsa di Camilla e... dal Giubileo, la foto definitiva | Guarda

La stessa Regina Elisabetta ha assistito divertita alle 'performance' del nipotino. In queste occasioni, si sa, il mondo del web non aspetta altro e quindi ecco che, in uno scatto del principino che si tappa le orecchie a causa del rumore assordante degli aerei che stavano sfilando, viene aggiunta una 'presenza' estranea dietro di lui.

Ecco il Tweet che ha fatto divertire gli utenti:

L' utente di Twitter @Heliandros si è divertito a ritoccare la foto aggiungendo Damiano dei Maneskin intento a cantare alle spalle del principino. Quest'ultimo, però, non sembra apprezzare il cantante. In realtà il bambino si sta coprendo le orecchie per non sentire i rumori fastidiosi degli aerei. Questo è solo uno delle centinaia di meme apparsi sui social che vedono Louis come protagonista. Insomma, il principino ispira simpatia a chiunque lo guardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.