Soldati ceceni fanno sesso di gruppo, il video: l'orrore di Kadyrov, ecco che fine fanno

Avendo imparato a conoscere il leader Ramzan Kadyrov, non sorprende purtroppo la notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro dei media internazionali: nella repubblica russa della Cecenia tre soldati sono stati uccisi per essere stati filmati mentre facevano sesso di gruppo. Il video risaliva all’inizio dell’anno, o almeno così ha rivelato una fonte anonima della polizia locale a Radio Free Europe, e avrebbe scatenato l’ennesimo episodio di persecuzione delle minoranze sessuali.

Essendo diventato virale, quel filmato è arrivato fino ai vertici ceceni, che si sarebbero risentiti non poco, dato che la leadership è a maggioranza musulmana. I protagonisti del sesso di gruppo sono stati arrestati: soltanto una donna è stata lasciata andare perché non cecena, gli altri sono stati uccisi e sepolti circa due settimane fa in una città non meglio precisata. Secondo i gruppi per i diritti umani, le forze dell’ordine cecene hanno torturato i membri della comunità gay, al fine di identificare altre persone omosessuali, e ne hanno anche uccisi parecchi.

Nel frattempo il leader ceceno Kadyrov continua a essere concentrato a dare man forte al suo “adorato” Vladimir Putin nell’incisione dell’Ucraina: “Ci stiamo preparando a mettere in fuga questi diavoli dalle città, faremo piacere ai veri patrioti della Russia”. Inoltre Kadyrov ha annunciato “nuove tattiche” che verranno utilizzate dalle forze di Mosca per mettere in ginocchio il Cremlino: peccato che la sua credibilità sia zero, trattandosi sì di un uomo violento e spietato, ma anche di un cialtrone.

