Medvedev, "occidentali bast*** da eliminare?". Rumors-bomba: il tumore di Putin dietro queste parole

Le parole di Dmtri Medvedev, le parole cariche d'odio verso l'Occidente del vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, alzano il velo su un aspetto non secondario: qualcuno in Russia, ai piani alti, sta cercando di fasri spazio in modo prepotente per mettere nel mirino probabilmente la leadership di Putin. Molti analisti infatti hanno rintracciato nelle parole così dure di Medvedev una sorta di megafono per far sapere al Cremlino che anche lui sa fare la voce grossa con l'Occidente e dunque potrebbe avere le carte in regola per conquistare la poltrona più ambita. Ma la carriera di Medvedev ha subito diversi stop and go.

Nel 2012, quanto Putin si è ripreso l'incarico di presidente, Medvedev ha dovuto lasciare la sua poltrona e nel gennaio del 2020, quando Putin ha varato la riforma che gli permette di restare saldamente al potere a vita, sempre Medvedev ha mollato la sua poltrona da premier. Poi il tentativo di scalare la Duma, ma sarebbe stato Putin, come ricorda IlGiornale, a fermarlo.

Alla fine gli resta l'incarico "zoppo" da vicepresidente del Consiglio di Sicurezza. Il presidente del Consiglio è Putin e dunque gli spazi di manovra sono pochi. Da qui l'uscita di ieri, forte e a limite della vergogna per insultare in modo cruento tutto l'Occidente. Ma a fare un passo in più su questo fronte è Claudio Cerasa che su ilFoglio lancia una vera e propria "bomba". Bisogna fare un passo indietro. In queste settimane le indiscrezioni sullo stato di salute di Putin non sono state poche. L'ipotesi più accreditata è che lo zar possa avere un cancro. Ma questa teoria, come è noto, è già stata smentita su diversi fronti. Ma adesso, alla luce di quanto accaduto ieri, ecco che l'ipotesi torna sul campo. E Cerasa afferma: "Io non credevo alla teoria di Putin malato, ma ora che Medvedev si esprime in quel modo ci credo un po' di più". Insomma dietro le parole del "mastino" russo può esserci già la lotta per il dopo-Putin.

