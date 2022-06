Joe Biden, la donna protesta contro il presidente: "Brutalizzata in strada", video virale

10 giugno 2022 a

Vivaci polemiche negli Stati Uniti per il brutale "placcaggio" subito da una donna che stava protestando contro il presidente Joe Biden durante un corteo a Los Angeles. La signorina stava camminando lungo una strada chiusa al pubblico, dirigendosi verso il capo della Casa Bianca. La distanza era di sicurezza e la protestante era armata solo di megafono, con cui stava urlando slogan pro-life e contro l'aborto.

Per il servizio di sicurezza di Biden, però, è bastato questo per far scattare le misure di protezione del presidente. Un agente dei servizi segreti si è avventato sulla donna, scaraventandola violentemente a terra.

Dietro le transenne, alcuni dei presenti hanno iniziato a urlare temendo il peggio. Quando la manifestante gli ha gettato via il cappellino in segno di disprezzo, l'agente l'ha schiaffeggiata in volto per poi, con mossa da wrestling, immobilizzarla letteralmente. "Levati di dosso", ha continuato a urlare la donna, mentre i presenti protestavano con i metodi a loro dire troppo rudi della scorta del presidente democratico. Sui social e su Twitter in particolare, ovviamente, il breve video è diventato virale nel giro di pochi minuti soprattutto nei circuiti mediatici più ostili a Biden: "Ecco cosa succede a chi prova a protestare contro il presidente".

