Eugenia di York, il tatuaggio proibito che imbarazza la Regina Elisabetta

Il segno

11 giugno 2022 a

a

a

Eugenia di York ama andare contro le regole. La principessa ha brillato per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, onorando i settant'anni di regno della nonna. Alla festa si è presentata accanto al marito, Jack Brooksbank, e per la prima volta si è concessa un'uscita in pubblico in compagnia del figlio August Philip. Da sempre è nota in famiglia per la sua eleganza e per quella sua presenza discreta negli affari della famiglia reale. Ma nella passerella durante il Giubileo di nonna Elisabetta, gli attenti osservatori hanno notato un particolare non da poco: un tatuaggio.

"Terrorizzato a restare solo con lui": trappola a William, così Harry ha provato a rovinare suo fratello

Eugenia è il primo componente della casa reale inglese ad avere un segno tatuato sul suo corpo. I capelli raccolti non sono riusciti a celare un piccolo disegno dietro l'orecchio sinistro. Non è chiaro cosa fosse, se un cerchio o un cuore. Eugenia non ne ha mai parlato, ma una cosa è certa la sua scelta farà parecchio discutere la casa Reale. L'etichetta della Royal Family su questo punto è molto rigida e indica addirittura i centimetri delle gonne da indossare.

"Quel nome non dovevi darglielo". Retroscena: la sfuriata di Elisabetta contro Harry, ecco perché è fuggito

Figuriamoci se il regolamento della Casa Reale può concedere una deroga per un tatuaggio che è assolutamente vietato dal protocollo. Secondo i tabloid inglesi la scelta di mostrarlo in pubblico è "disdicevole". Ma in realtà Eugenia di York rispecchia quello spirito ribelle necessario per spezzare l'etichetta di una Casa Reale troppo spesso sorpassata dalla vita quotidiana dei suoi stessi sudditi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.