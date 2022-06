Principe Harry "cancellato". Il pizzino della Regina Elisabetta, Inghilterra sotto choc

11 giugno 2022 a

Il principe Harry sarebbe depresso per ciò a cui ha dovuto rinunciare tornando a Londra per il Giubileo di Platino. Il duca di Sussex e la moglie Meghan Markle sono tornati in California prima ancora che i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta terminassero. Il motivo della “depressione” di Harry risiederebbe nel fatto di non aver avuto un ruolo centrale durante il Giubileo.

“Onestamente penso che i duchi di Sussex non pensavano che non sarebbero stati in prima fila”, ha dichiarato Kate Nicholl, esperta reale di Vanity Fair. “E perché hanno lasciato la famiglia reale? Se ne sono andati perché non erano in prima fila - ha aggiunto - credo che sia per questo che non erano presenti ad altre celebrazioni, non avevano un posto al centro del palco”. Lo storico Hugo Vickers ha invece rivelato di ritenere che Harry sia tornato a casa “molto depresso” per quello a cui ha dovuto rinunciare.

Inoltre il biografo reale Duncan Lacombe ha sostenuto che i quattro giorni del Giubileo “perseguiteranno” il principe “per il resto della sua vita. Lui e la moglie sono stati relegati a sedere dietro il duca di Gloucester. Harry si arrabbierà molto per il modo in cui lui e la sua famiglia sono stati trattati”. Inoltre diversi esperti della famiglia reale ritengono che l’esclusione dei duchi di Sussex sia un messaggio inviato dalla Regina: Harry e Meghan non fanno parte del futuro della monarchia.

