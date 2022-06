Siberia, "l'hanno fatto esplodere". I due minatori russi e il video choc: omicidio in diretta

13 giugno 2022 a

In una remota regione della Siberia, la località esatta non è stata resa ancora nota, due minatori si sono divertiti a far esplodere un povero orso innocente. Il motivo? Non c'è una ragione precisa a questo atto, probabilmente per noia, hanno deciso di ravvivare la loro fredda giornata. Stando a quanto documentato dalle immagini riprese dai minatori stessi, i due hanno adescato l'animale con del cibo e una volta attirato a sé il patatrac.

La vittima dell'ignobile bravata è stato un orso bruno. "Ecco, si avvicina. State pronti". "Sta annusando". E poi, ancora, "È vicino" queste le parole che trapelano dal video. Secondo quanto ha riportato Il Messaggero a intervenire sul caso è arrivato Vladimir Burmatov, membro della Duma di Stato della Russia dal 2016, il quale ha chiesto giustizia.

Ecco qui il video dell'esplosione ripreso dal Daily Mail:



Adescato con del cibo, l'animale è saltato in aria grazie a dell'esplosivo nascosto tra la neve. Le immagini sono state diffuse da 6IX World News e mostrano la povera bestia cadere in pieno nella trappola dei minatori. Questo violento agguato sembra ricordare anche un altro crudele episodio, quello dell'uccisione dell'elefantessa incinta in India non molto tempo fa. Il modus operandi è molto simile, l'animale era stato attirato con del cibo ma questa volta nessuna bomba: l'ananas usata come trappola era piena di esplosivo causandone così la sua morte.



