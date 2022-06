Armi nucleari, il rapporto-Sipri: cosa sta succedendo nel mondo, la fine è più vicina?

13 giugno 2022 a

Lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ha resi noti oggi i risultati del SIPRI Yearbook 2022, che valuta lo stato attuale degli armamenti, del disarmo e della sicurezza internazionale. Ebbene, nonostante una diminuzione marginale del numero di testate nucleari nel 2021, si prevede ora che gli arsenali nucleari aumenteranno nel prossimo decennio. Ovviamente il fenomeno è collegato direttamente alla guerra russo-ucraina dove sia la Russia che gli Stati non hanno escluso la possibilità di ricorrere alle armi atomiche per porre fine al conflitto. "Ci sono chiare indicazioni che le riduzioni che hanno caratterizzato gli arsenali nucleari globali dalla fine della guerra fredda sono terminate", ha affermato Hans M. Kristensen, Associate Senior Fellow con il programma di distruzione di massa delle armi del SIPRI e direttore del Nuclear Information Project presso il Federazione degli scienziati americani (FAS). "Tutti gli stati dotati di armi nucleari stanno aumentando o potenziando i loro arsenali e la maggior parte sta affinando la retorica nucleare e il ruolo che le armi nucleari svolgono nelle loro strategie militari", ha affermato Wilfred Wan, direttore del programma di distruzione di massa delle armi del SIPRI. "Questa è una tendenza molto preoccupante".

Una tendenza che riguarda i cinque Stati che hanno il seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina - che solo nel 2021 avevano manifestato l'intenzione opposta, chiarendo in una dichiarazione congiunta che "la guerra nucleare non può essere vinta e non dovrà mai essere combattuta". La Russia e gli Stati Uniti insieme possiedono oltre il 90 per cento di tutte le armi nucleari con Mosca che ne possiede 4.477, 769 in più rispetto a Washington (3.708). Seguono Cina (350, ma si pensa che diverse testate nucleari aggiuntive siano state assegnate alle forze operative nel 2021 in seguito alla consegna di nuovi lanciatori mobili e di un sottomarino), Francia (290), Regno Unito (180), Pakistan (165), India (160), Israele (90) e Corea del Nord (20).

