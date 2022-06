Vladimir Putin parla più di un'ora, come beccano il capo talebano in platea

18 giugno 2022 a

C'erano anche i talebani al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, la conferenza sugli investimenti più importante del Paese. E come dimostrano queste immagini uno dei capi delegazione dei talebani si è addormentato durante il lungo discorso di Vladimir Putin.

Il presidente russo ha parlato della fine dello strapotere degli Stati Uniti e delle sanzioni "folli e sconsiderate" imposte dall'Occidente. Putin, in un intervento fiume durato oltre un'ora - il più lungo mai tenuto al forum -, ha voluto allontanare l'immagine di una Russia in difficoltà e ha difeso l'attacco all'Ucraina. Il discorso, pronunciato dallo zar in presenza, è stato rinviato di un'ora a causa, secondo il Cremlino, di attacchi hacker.

Putin ha accusato gli Usa di essere attenti solo ai loro interessi, e l'Unione europea di aver "perso la sua sovranità politica" e di aver adottato sanzioni che le si sono ritorte contro e i cui costi ricadranno sulla popolazione. "La situazione in Europa porterà a un aumento dei radicalismi e poi, in prospettiva, al cambio delle élite al potere", ha avvertito Putin. Riguardo all'adesione dell'Ucraina all'Ue, il presidente russo ha detto che Mosca non si è mai opposta a questa eventualità, non essendo l'Ue - a differenza della Nato - un blocco politico-militare. Parole di amicizia sono state riservate invece al presidente cinese Xi Jinping, anche lui intervenuto al forum, in videocollegamento.

