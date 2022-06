Xi Jinping, "c'è del potenziale": la frase sulla Russia che fa tremare il mondo

18 giugno 2022 a

a

a

A che gioco gioca, la Cina? Da che parte sta Xi Jinping? Nonostante qualche frase, qualche parola interpretata come un tentativo di "spingere" Vladimir Putin verso un accordo di pace, la sensazione - molto più di una sensazione, in verità - è che il Dragone sia compatto nel sostenere Mosca, l'invasione e il tentativo di sovvertire l'ordine globale. Quel tentativo di sovversione confermato dallo zar Putin in persona, nell'inquietante discorso in cui ha parlato del tramonto dell'era americana.

La terribile profezia di Fukuyama sulla Cina di Xi Jinping: "Un grande pericolo, ecco cosa farà..."

E dopo Putin, ecco le parole proprio di Xi Jinping. Una mano tesa. L'ennesima conferma relativa alla solidità dell'asse tra Dragone e Cremlino.

"I crescenti rapporti commerciali tra Cina e Russia dimostrano che la cooperazione tra i due Paesi è resistente alle fasi di tensione e ha potenziale". Queste le parole di Xi Jinping, interventuo al Forum economico di San Pietroburgo. Già, perché Pechino sta approfittando di questa guerra per riempire gli spazi lasciati vuoti dall'Occidente, con il ritiro di aziende e attività commerciali. E pensare che fosse stato tutto pianificato, oggettivamente, non è pensiero peregrino.

Xi Jinping cala l'asso: ecco la "Fujian", cosa è in grado di fare e perché fa tremare il mondo

Nel suo intervento al Forum russo, Xi Jinping ha poi rimarcato come "le relazioni tra Mosca e Pechino non risentono dei recenti eventi geopolitici e mostrano buono slancio su tutta la linea". Insomma, più compatti e minacciosi che mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.