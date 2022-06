Xi Jinping cala l'asso: ecco la "Fujian", cosa è in grado di fare e perché fa tremare il mondo

17 giugno 2022 a

La Cina si muove. Nonostante Pechino sulla guerra in Ucraina abbia tentato di rimanere defilata, il pressing russo si sta facendo sempre più pesante. E così ecco che venerdì mattina in un porto di Shanghai è spuntata la portaerei di tipo 003 battezzata Fujian. Si tratta della prima del suo genere, dotata di avanzate tecnologie per l’armamento e per il lancio. La dimostrazione di un tentativo da parte cinese di creare una flotta d’alto mare.

Si tratta però della terza portaerei. Prima di Fujian c'era una nave sovietica riadattata e una costruita sul modello cinese. La differenza con l'ultima portaerei? Il sistema di lancio. Se infatti le prime prevedevano il cosiddetto "trampolino", quella nuova è dotata di catapulta. Proprio come le navi della marina americana. Una novità che permette a Pechino di trasportare molte più armi e di lanciare una varietà maggiore di velivoli.

E non è un caso che la presenza dell'esercito cinese si sia allargato all’Oceano Indiano, al Pacifico orientale, fino al Corno d’Africa. In ogni caso Fujian necessita di un perfezionamento. Ci vorranno dai due ai sei mesi perché la portaerei sia pronta. Per questo si stima che il primo aereo possa essere lanciato verso la fine del 2023.

