Lituania, "blocco imminente": la mossa che può far esplodere un'altra guerra

20 giugno 2022 a

a

a

Tensione altissima tra la Russia e la Lituania. Il Cremlino è furibondo per le restrizioni imposte dalla Paese baltico al traffico ferroviario di merci fra l'enclave russe di Kaliningrad e il resto del territorio russo. "L'incipiente blocco" di Kaliningrad viola la legge internazionale, ha scritto Konstantin Kosachev, vice presidente del Consiglio della Federazione russa, la camera alta del Parlamento, in un post su Telegram. "Come Stato membro dell'Ue, la Lituania sta violando una serie di atti internazionali legalmente vincolanti", ha aggiunto Kosachev, facendo riferimento all'accordo di partnership fra Ue e Russia che vieta di interferire nelle rispettive reti di trasporti.

Vladimir Soloviev, "colpire una Germania indifesa. Quei nazisti...": choc sulla tv russa

Figura di rilevo nella politica estera russa, Kosachev è intervenuto dopo che sabato 18 giugno la Lituania ha bandito il transito ferroviario sul suo territorio di beni soggetti alle sanzioni europee verso la Russia, in una misura che colpisce il traffico verso l'enclave baltica, stretta fra Polonia e Lituania. Secondo il governatore di Kaliningrad, Anton Alikhanov, viene così colpito il 40-50 per cento del transito di merci, specie per quanto riguarda metalli e materiali da costruzione.

Cremlino, Angela Merkel e l'ombra della Stasi: esplode lo scandalo, ecco il vero accordo sul gasdotto

Da settimane sulla televisione russa, in particolare nel programma di Vladimir Soloviev, il conduttore fedelissimo di Vladimir Putin, si sentono appelli a costituire "un corridoio" fra l'enclave e il resto del Paese, ma ciò significherebbe un attacco militare contro Lettonia e Lituania, due stati membri dell'Ue e la Nato. "Così cominciano le guerre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.