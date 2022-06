Operato all'occhio sbagliato: il paziente finisce in disgrazia

24 giugno 2022 a

Quello che è successo in Slovacchia ha dell'incredibile. Vittima dell'incidente di malasanità è un paziente che era stato costretto a sottoporsi a un intervento a causa di un cancro che gli aveva danneggiato la vista a un occhio. Il chirurgo che lo aveva in cura ha fatto però un errore madornale che ha cambiato la vita dell'uomo per sempre.

Nell'ospedale di Ružinov, a Bratislava, un uomo di 50 anni aveva riportato delle lesioni permanenti a un occhio a causa di un cancro che gli aveva portato cecità. A fronte di questa condizione l'equipe medica aveva deciso di portarlo in sala operatoria per rimuovere l'occhio malato. Per un banale errore, però, durante l'intervento è stato asportato l'occhio sano rendendo così cieco definitivamente il 50enne. L'ospedale ha ora avviato un indagine interna sull'accaduto.

Eva Kliská, portavoce dell'Ospedale universitario di Bratislava, ha affermato:"L'ospedale ha fornito al paziente e alla sua famiglia la piena collaborazione per mitigare le conseguenze, sia mediche che psicologiche e sociali, siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto e faremo di tutto per stare vicini alla famiglia del paziente". Delle scuse il paziente ora se ne farà ben poco visto che non potrà più vedere per il resto della sua vita.

