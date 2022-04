Venezia, 64enne in ospedale con dolori alla schiena. I medici: "Solo lombalgia", era una trombosi

17 aprile 2022 a

Una disavventura piuttosto grave quella capitata a un uomo di 64 anni di Noventa di Piave, comune in provincia di Venezia. A quest’ultimo, infatti, è stata diagnosticata - in ospedale a San Donà di Piave - una lombosciatalgia. Peccato però che non fosse quello il suo problema. Perché poi, dopo essere andato al Ca' Foncello di Treviso, ha scoperto di avere invece una trombosi e un blocco renale grave. Adesso le sue condizioni, parecchio serie, starebbero migliorando.

Stando a quanto riportato dal Gazzettino, la famiglia del 64enne si sarebbe rivolta ora a uno studio legale per denunciare quello che ritengono un fatto di malasanità. Interpellata, l’azienda sanitaria Ulss 4 ha fatto sapere che “verranno fatte le verifiche del caso per accertare i fatti ed eventuali responsabilità”.

Il grave episodio risale allo scorso 22 marzo. L’uomo prima avrebbe preso degli antidolorifici per una decina di giorni a causa dei dolori alla schiena e alla gamba sinistra, poi avrebbe deciso di andare in ospedale, sfinito dal dolore. La visita però era sembrata rassicurante: il 64enne era stato dimesso il pomeriggio stesso con la diagnosi di lombosciatalgia. Il problema, però, è che nei giorni seguenti la situazione non è migliorata. Fino poi al drammatico ma non tragico epilogo.

