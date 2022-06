Ucraina, dossier top secret per la fine della guerra: come cambieranno le mappe geografiche

25 giugno 2022 a

Terminare la guerra in Ucraina puntando sullo "scenario coreano". È questa l'ipotesi avanzata dal giornalista David Ignatius, secondo cui "la guerra in Ucraina, con le sue feroci fluttuazioni nel ritmo del conflitto, potrebbe passare dall'ottimismo ribollente sulla sfida dell'Ucraina a una fase più vicina alla lunga ed estenuante routine della guerra di Corea". Una teoria quella pervenuta sulle colonne del Washington Post, ribadita da Bloomberg: "Il miglior risultato per l'Ucraina in questo conflitto sarebbe seguire il modello coreano del 1953: niente trattato di pace, solo una dispersione reciproca degli eserciti per portare alla cessazione dei combattimenti lungo una sorta di zona smilitarizzata".

In poche parole il consiglio è quello di tracciare una linea di demarcazione. Scenario però che l'Ucraina rifiuterebbe. Il governo di Kiev non ha alcuna intenzione di riconoscere i successi militari della Russia nel Donbass. Per questo oggi il dossier viene studiato dalle principali cancellerie europee, il cui scopo non è quello di spingere l'Ucraina ad accettare una tale condizione, ma quello di prepararsi nel caso in cui Volodymyr Zelensky la reputasse l'unica soluzione possibile.

Come farlo? Seguendo cinque punti: "primo - si legge sul quotidiano Il Foglio - continuare ad armare l'Ucraina. Secondo: continuare a sanzionare la Russia. Terzo: accelerare il percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Ue. Quarto: mettere nelle mani dei paesi europei la ricostruzione delle città ucraine distrutte dalla guerra continuando a sostenere l'economia del paese. Quinto: affidare alle Nazioni Unite un compito specifico nella protezione dei confini dell'Ucraina". Un piano non ideale, ma che potrebbe risparmiare gli ucraini da un conflitto ancor più lungo.

