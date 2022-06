Guglielmo Poli, l'italiano tornato da Mosca: "Com'è davvero la situazione"

25 giugno 2022 a

a

a

Guglielmo Poli fa il formatore ed è appena rientrato da un viaggio di lavoro a Mosca. Secondo quanto racconta al sito affaritaliani.it, la realtà in Russia è ben diversa da quella che raccontano i giornali: "Ho ottenuto il visto in quattro giorni, quindi in poco tempo. Ho trovato una situazione di grande serenità e benessere, Ho camminato per le strade, c'erano anche i turisti. Della guerra in Ucraina non parlano, come se non stesse succedendo niente. Da quello che ho osservato io, le sanzioni non si vedono. Sembra di stare in una città svizzera. Sono stato nella Piazza rossa da turista ed era assolutamente normale. Ci sono tutti i grandi marchi europei ma proprio tutti. Sono stato nel famoso MacDonald russo ed è identico e nessuno mi toglie dalla testa che anche la società americana continua a prendere le royalties. Ci sono quasi tutti, c'è Burger King, solo Starbucks non c'è più". Insomma, sottolinea Poli, "un panorama totalmente opposto a quello raccontato dai media occidentali".

"Putin ha fallito". Ecco perché il piano dello zar rischia di saltare per aria in pochi giorni

Addirittura, dice il formatore italiano, "tornerei a Mosca a fare una vacanza, c'è una situazione di totale serenità: tutti i ristoranti sono pieni, c'è un benessere che non c'è in Europa". Insomma. si sta meglio lì che qui. "Non vorrei che tutto quello che si dice e anche l'aumento dei prezzi non sia prodromico a qualcos'altro, all'annientamento della classe media".

Ecco "l'impero di Putin": spunta la terribile mappa, fin dove arriverà lo zar | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.