Russia, da stanotte in default: cosa significa e quali sono le vere conseguenze

27 giugno 2022 a

a

a

Per la prima volta in oltre un secolo, dai tempi della rivoluzione bolscevica, la Russia è andata in default sul suo debito sovrano in valuta estera, a seguito delle sanzioni occidentali che hanno chiuso le vie di pagamento ai creditori esteri. Europa e Usa hanno infatti escluso la Russia dal circuito dei pagamenti internazionali, dopo l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio. Da ieri sera 26 giugno Mosca è quindi inadempiente sul debito. Da marzo, gli eurobond del Paese sono stati scambiati a livelli di stress, con le riserve estere della banca centrale congelate e la sua banca più grande tagliata dal sistema finanziario globale. Il Cremlino dice che mentre ha i soldi per coprire tutto il dovuto, è stata costretta in questa situazione.

Video su questo argomento Kiev, missili russi lasciano un cratere vicino all'asilo nido

In sostanza l’impatto è soprattutto simbolico. Il default, osserva il Corriere della Sera, è un colpo al presidente Vladimir Putin e ad Elvira Nabiullina, la governatrice della Banca centrale che aveva garantito l'affidabilità della finanza russa. Ma la domanda è: quali conseguenze avrà il default sull'Occidente? Le sanzioni hanno già fatto fuggire le aziende straniere dalla Russia e hanno interrotto i legami commerciali e finanziari. Secondo gli analisti dunque il default della Russia non avrà impatti sui mercati e sulle istituzioni finanziarie globali che ebbe il default nel 1998. Allora gli Stati Uniti chiesero alle banche di salvare Long-Term Capital Management, un grande hedge fund americano il cui crollo avrebbe potuto scuotere il sistema finanziario e bancario.

"Fra tre anni, vedrete...": la strana voce dagli Stati Uniti, cosa farà Putin

Oggi i detentori delle obbligazioni sulla carta potrebbero subire gravi perdite. Ma in realtà la Russia pesa poco negli indici delle obbligazioni dei mercati emergenti, e questo limita le perdite agli investitori dei fondi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.