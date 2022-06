Maiorca, "violentata a 17 anni da due vip": il caso che sconvolge il jet-set

29 giugno 2022 a

Un’adolescente britannica sarebbe stata violentata durante una vacanza sull’isola turistica di Maiorca da due uomini descritti come “un famoso attore e un musicista”, entrambi vietnamiti. La 17enne ha raccontato alla polizia di aver subito violenza sessuale in un hotel situato ad Andratx, nel sud-ovest dell’isola, dopo aver incontrato i due uomini in un ristorante lì vicino e aver socializzato con loro.

Inoltre l’adolescente britannica ha detto agli agenti che i due artisti, rispettivamente di 37 e 42 anni, l’hanno costretta a fare una doccia dopo il presunto stupro, in modo da eliminare le prove che avrebbero potuto incriminarli. Li ha descritti come “attore e musicista con alle spalle una lunga carriera professionale nel sud-est asiatico”. I due sono stati arrestati alle prime ore di sabato mattina e ora sono stati rilasciati su cauzione, ma è stato chiesto loro di consegnare i passaporti ed è stato imposto il divieto di lasciare la Spagna, dato che c’è un’indagine penale in corso.

Si ritiene che la 17enne abbia invece lasciato l’isola insieme alla sua famiglia, dopo che le dichiarazioni rese agli agenti di polizia sono state confermate davanti al giudice. Stando alla ricostruzione dei media locali, l’adolescente avrebbe incontrato gli uomini a ristorante, avrebbe trascorso del tempo con loro in spiaggia e poi avrebbe accettato di andare in hotel. Inoltre è stata visitata in ospedale, come da protocollo standard, prima di fare la sua dichiarazione alla polizia, che ha confermato di essere stata chiamata per occuparsi di un presunto stupro.

