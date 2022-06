Nato, bufera al summit a Madrid: cosa compare nel menù

30 giugno 2022 a

a

a

Gaffe nella mensa della sala stampa al vertice della Nato. Durante il summit di Madrid i giornalisti si sono trovati davanti a un menù alquanto discutibile. Per prima cosa i prezzi non sono andati giù a molti. Basta pensare che per il menù completo (antipasto, piatto principale, pane, dolce e bevanda) sono stati chiesti 20,35 euro.Le stesse emittenti spagnole, indignate, hanno dedicato alla mensa diversi servizi. Ma non è finita qui.

"Ecco chi adora al posto di Putin": Saviano insulta Salvini? Altra gaffe: attenzione alla foto | Guarda

A suscitare indignazione e stupore è uno degli antipasti. Sì, perché nel faccia a faccia dell'Alleanza atlantica per discutere di guerra in Ucraina, ecco che compare l'insalata russa. Immediata i commenti piovuti su Twitter: "Insalata russa a un vertice della Nato? Sono un po' sorpreso da questa scelta", ha commentato un giornalista.

"Sperano solo di defecare". Agghiacciante gaffe sul battaglione Azov, Carlo De Benedetti che dice?

E ancora: "Insalata russa nel menù del ristorante della sala stampa al summit Nato (che indica la Russia come principale minaccia). Un caso o gli agenti di Putin hanno hackerato il vertice?", "Al vertice della Nato, dove si prevede che la Russia venga riconosciuta come una 'minaccia' per l'Occidente, è stata servita "insalata russa". Il piatto "Insalata di patate alla russa" di piselli, patate, carote e maionese per 8 € era sulla prima riga del menu". Insomma, uno scivolone che farà parecchio parlare.

"Cosa ho detto?". Mario Draghi a Bruxelles, il gelo su Salvini e la gaffe finale: cosa gli sfugge di bocca | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.