Chicago, spara sulla folla e fa 6 morti: ecco chi è il killer di Chicago

Almeno sei morti e 30 feriti a Chicago nella sparatoria del 4 luglio ad Highland Park, un sobborgo della città del vento. E ora è finita la caccia all'uomo: prima identificato e poi arrestato, il killer ha 22 anni e si chiama Robert E. Crimo, alias Bobby. Le autorità lo hanno cercato e trovato, allertando la popolazione perché si temeva che sparasse ancora.

Era armato, alla guida di una Hyundai color argento: la corsa di Bobby è finita a Lake Forest, dove la polizia di North Chicago lo ha catturato nella notte italiana. La Cnn spiega: "C'è stato un breve inseguimento... alla fine si è fermato". L'uomo è stato portato alla centrale per essere interrogato dalle autorità.

La parata finita in tragedia era iniziata alle 10 del mattino, per essere sospesa poco dopo: molte testimonianze drammatiche, tra corpi stesi a terra e persone insanguinate in fuga. polizia ha chiesto ai cittadini di evitare il luogo dell'incidente. Secondo fonti dei media locali, il governatore dell'Illinois, JB Pritzker, che aveva partecipato al raduno di Hyde Park, si è poi allontanato.

Robert E. Crimo, in una pagina IMDb, di descrive come "rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago". Rapper con lo pseudonimo Awake, diversi tatuaggi sul viso e sul collo, sarebbe residente di Chicago. In una foto sul suo profilo Facebook, il killer si mostra con un elemetto e una telecamera in testa, il volto coperto. E ancora, eccolo a un corteo del Patriot Front, organizzazione suprematista bianca.

E non solo Chicago. Poche ore dopo la strage in Illinois, ecco gli spari a Philadelphia, dove qualcuno ha aperto il fuoco contro chi prendeva parte ai festeggiamenti del 4 luglio, tra concerto e spettacolo con fuochi di artificio. Per ora il bilancio riferisce di due poliziotti feriti e trasportati in ospedale, mentre l'area della Benjamin Franklin Parwway piombava nel panico. Su Twitter circolano i primi video: gli spari e la folla che si disperde, il tutto durante i fuochi d'artificio che non permettevano di distinguere tra il colpo di una pistola e quello di un razzo pirotecnico.

