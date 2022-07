EasyJet, "alcol e fumo in bagno": si scatena l'inferno in volo. E il pilota...

08 luglio 2022 a

Un viaggio da incubo quello vissuto dai passeggeri di un volo EasyJet partito da Liverpool e diretto a Tenerife due giorni fa, mercoledì 6 luglio. Per colpa di una coppia piuttosto molesta, infatti, l'aereo non è arrivato subito a destinazione, ma è stato costretto a deviare e a effettuare un atterraggio di emergenza a Lisbona. Lì i due passeggeri - che per tutto il viaggio non hanno fatto altro che spaventare e infastidire gli altri a bordo - sono stati accompagnati fuori dal velivolo.

A raccontare la spiacevole esperienza è stato Hans Mahrla, uno dei passeggeri dell'aereo. Per lui si trattava del primo viaggio dall'inizio della pandemia. Ma quello che sperava essere un momento di spensieratezza si è presto trasformato in un incubo. L'uomo ha raccontato al Liverpool Echo che una coppia a bordo, subito dopo il decollo, ha iniziato a bere alcol, fumare nei bagni e molestare sia gli altri passeggeri che il personale della compagnia.

Mahrla ha definito l'atteggiamento della coppia "vergognoso" e ha spiegato che i due hanno perso il controllo dopo aver acquistato una quantità eccessiva di bevande alcoliche al duty-free dell'aeroporto. Poi, ha aggiunto: "A un certo punto è stato fatto un annuncio nel quale si ricordava il divieto di fumo a bordo". E ancora: "Dieci minuti dopo il pilota ha detto che stavamo atterrando a Lisbona: la donna allora ha iniziato a minacciare gli altri passeggeri. C'è stato un bel po' di trambusto". Un'ora e mezza dopo la discesa della coppia molesta, accolta dalla polizia a Lisbona, l'aereo è ripartito.

