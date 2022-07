Ryanair, clamoroso in aereo: come beccano il mister Antonio Conte

05 luglio 2022 a

a

a

Su un volo Ryanair low cost un viaggiatore è rimasto a dir poco sorpreso nel vedere Antonio Conte. Proprio così, l’allenatore del Tottenham ha scelto di salire a bordo dell’economico aereo diretto da Torino a Londra: il biglietto gli è costato poco meno di 14 euro e per questo ha suscitato clamore negli altri viaggiatori che lo hanno riconosciuto.

Conte non sembra essersi accorto di essere stato filmato: look casual e occhiali da sole, salendo sull’aereo ha lasciato senza parole il cittadino britannico che ha girato un brevissimo video. La stampa inglese è subito stata attirata da questa storia: Conte avrebbe ovviamente potuto permettersi un volo con più comfort o addirittura un jet privato per tornare in Inghilterra. E invece ha scelto di viaggiare low cost, come una persona comune.

Aereo Ryanair, toglie il pilota automatico e... L'errore e il disastro

La meraviglia degli inglesi è giustificata dallo stipendio di Conte: al Tottenham guadagna circa 325mila euro a settimana, che in un mese sono 1 milione e 300mila, che in un anno sono quasi 17 milioni. E invece il biglietto aereo non gli è costato nemmeno 17… euro. La scelta di Conte non è comunque un’eccezione nel mondo del calcio: di recente anche Robert Lewandowski ha preso un volo commerciare per tornare a Monaco dopo una vacanza in Spagna.

Vuoi partire? Occhio al biglietto aereo: cosa cambia quest'estate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.