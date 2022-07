Kate Middleton e William in elicottero? Furia della Regina Elisabetta: la lite scuote i Windsor

09 luglio 2022 a

a

a

William e Kate hanno fatto infuriare la Regina Elisabetta. I due, per cui la Sovrana prova immenso affetto ma anche stima, sarebbero ricorsi fin troppo spesso a un elicottero privato per i loro spostamenti, soprattutto per quelli tra la residenza ufficiale di Kensigton Palace e la casa di campagna di Anmer Hall, dove intendono trascorrere tutta l’estate. A rivelare quanto si sia arrabbiata Sua Maestà è stato l’esperto reale Richard Palmer in un'intervista a The Express.

La rivelazione di Kate che spiazza tutti: cosa farà suo figlio George (9 anni) tra pochi giorni

Cos'è che ha dato fastidio alla Regina? Per lei l'utilizzo eccessivo di quel mezzo privato avrebbe rappresentato uno spreco nonché un cattivo esempio per tutti i sudditi. La situazione fuori da Palazzo, infatti, non è delle migliori. Alla crisi economica si è aggiunta di recente anche quella di governo, con le recenti dimissioni di Boris Johson. Proprio per questo la Sovrana giudicherebbe inopportuna questa ostentazione di lussi e privilegi da parte dei reali.

"La Regina Elisabetta li tiene privati": i documenti che possono rovinare Meghan

Ma non è tutto. Perché i duchi di Cambridge avrebbero infranto anche un'altra regola, quella che vieta agli eredi al trono di viaggiare insieme, visto che tendono a spostarsi quasi sempre in compagnia dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Il protocollo invece prevede che due eredi diretti non viaggino mai insieme sullo stesso volo, in modo che la successione alla corona sia comunque protetta nel caso in cui avvenga un incidente. William e il figlio George, quindi, dovrebbero viaggiare sempre separati. La situazione, comunque, non piace alla Regina, che per questo avrebbe addirittura avuto una crisi di nervi.

Regina Elisabetta travolta dallo scandalo: "Quanto ha speso in 12 mesi". Si dice che Carlo...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.