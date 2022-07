Vladimir Putin e Lukashenko, "possibili passi congiunti contro Kaliningrad"

11 luglio 2022 a

Stanno facendo le prove per scatenare la terza guerra mondiale Vladimir Putin e Alexander Lukashenko? Oggi 11 luglio il presidente e il bielorusso hanno parlato a lungo al telefono di "possibili passi congiunti" riguardo la questione di Kaliningrad, l'exclave russa che affaccia sul Baltico situata tra la Lituania e la Polonia. "Enfasi è stata posta sulla situazione relativa alle restrizioni illegali imposte dalla Lituania al transito di merci verso la regione di Kaliningrad - comunica il Cremlino, secondo quanto riporta l'agenzia Tass - In questo contesto, sono stati discussi alcuni possibili passi congiunti". I due leader hanno inoltre riaffermato "il desiderio reciproco di rafforzare in modo coerente le relazioni russo-bielorusse di partenariato e alleanza"

"Si noti che i presidenti hanno discusso del transito a Kaliningrad, del corso dell'operazione militare speciale in Ucraina, della situazione nello spazio post-sovietico, della fornitura di energia russa all'Europa", si legge nel rapporto pubblicato sul canale Telegram "Pool Pervy" vicino al servizio stampa di Lukashenko. Inoltre, le parti hanno toccato il tema della costruzione di un porto bielorusso sulla costa baltica della Russia e della difesa congiunta di Minsk e Mosca.

La Lituania ha ampliato le restrizioni al transito delle merci verso Kaliningrad attraverso il suo territorio nell'ambito delle sanzioni anti-russe imposte dall'Unione europea: lo riportano i media internazionali, che citano le dogane lituane. Le nuove restrizioni riguardano le bevande alcoliche, i prodotti chimici industriali a base di alcol, il legname e il cemento.

