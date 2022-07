Vladimir Putin conferma, "incontro con Erdogan": Ucraina, la svolta decisiva

11 luglio 2022 a

C'è ancora spazio per un dialogo tra Mosca e Kiev? Difficile dirlo, ma la notizia del colloquio di oggi tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan sembra accendere un po' di speranza. I due hanno avuto una conversazione telefonica, ma presto potrebbero anche incontrarsi e vedersi di persona. Tra le questioni affrontate oggi c'è quella del grano.

"E' giunto il momento di agire per attuare il piano per la creazione di corridoi per l'esportazione del grano ucraino", avrebbe detto il presidente turco nel corso della conversazione telefonica con lo zar. Stando alla presidenza turca, i due leader "hanno discusso della situazione in Siria, della situazione in Ucraina alla luce delle operazioni militari russe, della creazione di corridoi sicuri per l'esportazione di grano dal Mar Nero". Erdogan poi avrebbe ribadito al collega russo che la Turchia è pronta a “dare ogni possibile contributo per intensificare il processo negoziale tra Mosca e Kiev” e che il conflitto deve terminare con una “pace giusta e duratura”.

Il Cremlino, invece, ha fatto sapere che nella conversazione si è discusso di questioni "di reciproco interesse". Poi ha aggiunto che ci sarà un incontro nel prossimo futuro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco. Lo riporta la Tass citata dall'Ansa.

