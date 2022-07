Russia, mamma vende il figlio di 5 giorni: come usa i soldi

14 luglio 2022 a

Ha venduto il figlio per rifarsi il naso. È successo in Russia, dove una 33enne originaria di Kaspiysk, Daghestan, ha dato il figlio di appena 5 giorni nelle mani di un'altra famiglia per avere 3400 euro e per potersi pagare un intervento di rinoplastica. La donna, che sognava di rifarsi il naso, è stata subito arrestata. Arrivata in polizia la 33enne ha ammesso di aver agito con l'aiuto della vicina di casa.

Secondo la ricostruzione di Metro, la donna avrebbe detto di aver avuto problemi nella respirazione. Da qui la necessità di un intervento di rinoplastica. I soldi però non bastavano e così ha deciso di dar via il figlio. Dimessa dall'ospedale, infatti, la giovane si sarebbe incontrata con un concittadino a cui avrebbe consegnato il figlio per 3400 euro. "Il 30 aprile 2022 - riporta NewsFlash - è stata dimessa dall'ospedale, dove, incontratasi con un residente locale, ha accettato di consegnargli il figlio appena nato per un compenso di 200.000 rubli".

Così facendo la donna "ha emesso una rinuncia ai diritti del bambino e ha ricevuto denaro per un importo di 20.000 rubli da parte di terzi. Il 26 maggio 2022 ha ricevuto il resto del denaro per un importo di 100.000 rubli".

