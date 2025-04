Iran-Usa, trattativa sul nucleare a Roma: "L'improbabile ora è possibile", successo italiano

Altro successo per la diplomazia italiana in questi intensissimi giorni pre-pasquali. Dopo il faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca, si è concluso il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare iraniano, tenuto oggi all'ambasciata dell'Oman a Roma. La Capitale è stata scelta come sede dei negoziati proprio per l'atteggiamento dialogante sempre mantenuto dal governo italiano e confermato anche in questa giornata.

"Mi auguro che vada tutto bene. L'obiettivo è che si risolva tutto. Quindi che sia l'anno della pace", ha affermato il vicepremier leghista Matteo Salvini, intercettato dai cronisti di Fanpage che si trovavano davanti ai cancelli dell'ambasciata dell'Oman. Un messaggio per Teheran? "Che il nucleare serva a riscaldare scuole, ospedali e case, non ad armare nessuno". "Sono andato a fare la spesa, non c'entro nulla con le trattative", ha poi tagliato corto Salvini.