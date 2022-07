Ucraina, offensiva finale, l'allarme degli 007: cosa stanno preparando i russi in queste ore

17 luglio 2022 a

Le forze armate russe stanno preparando una nuova fase dell’offensiva in Ucraina. È l’allarme lanciato da Vadym Skibitskyi, un portavoce dell’intelligence militare ucraina, dicendo che "non si tratta solo di attacchi missilistici dal cielo e dal mare".

Secondo Kiev gli ultimi attacchi missilistici e con razzi hanno ucciso almeno 40 persone negli ultimi tre giorni. "Possiamo vedere bombardamenti lungo l’intera linea di contatto, lungo l’intera linea del fronte. C’è un uso attivo dell’aviazione tattica e degli elicotteri d’attacco. È chiaro che sono in corso i preparativi per la fase successiva dell’offensiva", ha affermato citato dal Kyiv Independen. Intanto gli agenti dell’intelligence russa erano sulle tracce delle rotte utilizzate dall’Occidente per trasferire le armi all’Ucraina. Lo riferisce Ukrinform, citando fonti di intelligence ucraine. Secondo l’intelligence ucraina, le spie russe, in tutta Europa, avevano il compito non solo di identificare gli schemi di spedizione, ma anche le dimensioni dei lotti di armi che i partner consegnano all’Ucraina per respingere l’invasione.

I russi, secondo il rapporto, avrebbero ricevuto, attraverso canali di comunicazione criptati, l’ordine di intensificare nell’Europa il reclutamento di agenti di polizia e civili coinvolti. Nelle regioni confinanti con l’Ucraina, spie russe stanno cercando di coinvolgere rappresentanti delle comunità locali e attivisti filorussi. "Dopo aver ricevuto tali proposte di cooperazione dai russi, gli europei si rivolgono immediatamente alla polizia e alle agenzie di sicurezza", si legge nel rapporto.

