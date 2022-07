Creta, immobile sul lettino per ore: terribile scoperta in spiaggia, chi è morto

18 luglio 2022 a

Era morto sul lettino da ore, ma nessuno se ne era accorto. E' successo sulla spiaggia di Stalida a Creta, dove un turista inglese, 54 anni, si stava godendo il sole e il mare prima del malore. Non si sa bene cosa sia successo e quale sia stata la causa del decesso, anche se si pensa si sia trattato di un colpo di calore dovuto alle altissime temperature che stanno interessando anche la Grecia. Ha perso la vita in mezzo a tantissima gente in spiaggia senza che però nessuno si accorgesse del dramma in corso.

Il turista 54enne sarebbe rimasto immobile sul lettino per ore. Solo a giornata quasi finita, l'uomo ha destato qualche sospetto negli altri bagnanti e nei gestori della spiaggia. Dopo essersi accorti che l'uomo non dava segni di vita hanno avvertito i soccorsi, che però - una volta arrivati sul posto - non hanno potuto fare nulla per il turista. Hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare direttamente in spiaggia, ma senza alcun risultato.

A quel punto - come riportato da Creta Post - il turista inglese è stato portato all'ospedale universitario di Heraklion, dove è stato dichiarato morto. In ogni caso, adesso sarà l'autopsia a far luce sulle cause che hanno portato alla morte dello sfortunato 54enne.

