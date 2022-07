Meteo, caldo atroce? Stop ai voli: la pista di decollo... un episodio terribile, è allarme

20 luglio 2022 a

L'afa e il caldo di questi giorni stanno creando non pochi problemi anche ai mezzi di trasporto. Lo dimostra quanto successo ieri all'aeroporto di Luton, vicino a Londra. I voli sono stati sospesi dopo che le temperature alte hanno provocato il sollevamento di parte dell'asfalto della pista. Cosa che non ha permesso agli aerei di partire in sicurezza. Un portavoce dell'aeroporto ha spiegato che, a causa del caldo afoso e dell'asfalto che si è sollevato, i voli sono stati temporaneamente sospesi per "consentire riparazioni essenziali alla pista".

Per questo motivo alcune compagnie, come EasyJet o Ryanair, hanno dovuto dirottare alcuni dei loro arrivi verso aeroporti vicini. EasyJet ha riferito anche di essere stata costretta a cancellare alcuni voli per Belfast, Milano e Palma. Tutto è tornato alla normalità solo intorno alle 18 di ieri, lunedì 18 luglio.

Intanto l'Ufficio meteorologico britannico ha diramato un allarme rosso anche per oggi, martedì 19 luglio, per via delle temperature elevate che in alcune regioni della Gran Bretagna supereranno addirittura i 40 gradi. Secondo il servizio meteorologico statale, inoltre, la pista dell'aeroporto di Luton ha avuto dei problemi con l'asfalto perché ieri in quella città si sono sfiorati i 35 gradi tra le 14 e le 16. Temperature altissime mai viste.

