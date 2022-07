Mario Draghi e la crisi, choc sulla tv russa: "Anziché aiutare l'Italia..."

21 luglio 2022 a

Come vedono i media russi la crisi di governo in Italia è presto detto: secondo loro la politica italiana si è spaccata sulla scelta di Mario Draghi di schierarsi dalla parte dell'Ucraina. "Gli italiani devono scegliere, quanto fatto finora per l'Ucraina si è rivolterà contro e dovranno prepararsi ad affrontare il terribile inverno russo", si sente dire sul canale Roussya-1 secondo quanto riporta un servizio mandato in onda a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 20 luglio.

E ancora dicono durante un noto programma russo: "Mario Draghi ha deciso di inviare armi a Kiev, di aiutare l'Ucraina anziché aiutare il popolo italiano". Quindi, sempre secondo quella interpretazione della crisi di governo in Italia, si sente annunciare che "la coalizione parlamentare più importante in Italia si è divisa, spaccata per colpa delle scelte del primo ministro Mario Draghi che con la sua fedeltà all'America e la sua politica atlantista ha impoverito gli italiani".

"È andato in pezzi'' il ''governo di unità nazionale del primo ministro Mario Draghi che aveva ridato all'Italia credibilità e influenza", scrivi il New York Times (Nyt), secondo il quale l'Italia entra ora "in una nuova stagione di caos politico in un momento critico, mentre l'Unione europea sta lottando per restare in un fronte unito contro la Russia e per rilanciare le sue economie''. L'abbandono di Draghi, scrive il giornale, rappresenta "un duro colpo sia per l'Italia, sia per l'Europa". E ricorda che "l'ex presidente della Banca centrale europea, che ha contribuito a salvare l'euro, ha usato la sua statura di statista" per portare all'Italia "un breve periodo d'oro" da premier.