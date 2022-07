Joe Biden è positivo al Covid. Con quale farmaco si sta curando (a 79 anni)

21 luglio 2022 a

Joe Biden è risultato positivo al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota, spiegando che il presidente degli Stati Uniti, che ha 79 anni, ha sintomi "molto lievi" e ha iniziato a curarsi con il farmaco antivirale Paxlovid. Biden sta "seguendo le linee guida del Cdc, sarà in isolamento alla Casa Bianca e continuerà a svolgere i suoi compiti". Il presidente ha completato il ciclo vaccinale.

L'antivirale contro Sars-Cov-2 sviluppato da Pfizer viene usato nel trattamento precoce degli individui positivi ma ad alto rischio di progressione verso forme gravi di Covid. Il Palovid si basa sull'unione di due antivirali (nirmatrelvir/ritonavir). Il farmaco, assunto per via orale, appartiene alla categoria degli inibitori delle proteasi, una classe di molecole già in uso nel trattamento di Hiv ed epatite C.

Affinché il Paxlovid faccia effetto il tempismo è tutto. L'infezione da coronavirus si può dividere in due fasi: la prima è quella della replicazione virale in cui il virus si moltiplica e i danni sono direttamente causati dalla sua presenza; la seconda si può invece scatenare un'infiammazione nella quale i danni al nostro organismo sono provocati anche dalla nostra stessa risposta immunitaria. Paxlovid, agendo sulla replicazione virale, deve essere assunto nella prima fase della malattia. Quando si instaura la fase infiammatoria, non serve più. Dalle analisi che hanno portato all'approvazione del farmaco è emerso che la somministrazione deve avvenire entro cinque giorni dalla positività. Se somministrato precocemente, Paxlovid si è dimostrato utile nel ridurre dell'89% il rischio di ricovero e decesso per Covid-19 a 28 giorni dalla positività.