Aereo, "cosa c'è nel piatto". Orrore a bordo, una storia sconcertante

Una testa di serpente nel piatto: una brutta sorpresa avrebbe colto alla sprovvista un'assistente di volo intenta a mangiare tranquillamente il proprio pasto riservato durante il viaggio. Lo riporta la testata giornalistica online turca Gazete Duvar, citata dal Messaggero. La testa del rettile avrebbe fatto capolino "tra le patate e le verdure". A dimostrazione di quanto denunciato, c'è anche un video che mostra l'intruso nel piatto. Il filmato è stato diffuso dal canale YouTube dello stesso portale di notizie turco.

Secondo il blog "One Mile at a Time", l'incidente sarebbe avvenuto il 21 luglio scorso su un volo della compagnia aerea turco-tedesca SunExpress proveniente da Ankara e diretto a Düsseldorf, in Germania. L'accaduto è stato definito "assolutamente inaccettabile" da un rappresentante della compagnia, sentito dalla stampa turca. La SunExpress nel frattempo avrebbe sospeso il contratto con il suo fornitore di generi alimentari e avrebbe avviato pure un'indagine interna per capire meglio cosa sia successo.

"Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'aviazione, la nostra massima priorità è che i servizi che forniamo ai nostri ospiti sui nostri aerei siano della massima qualità. Sia i nostri ospiti che i nostri dipendenti devono avere un'esperienza di volo confortevole e sicura", ha fatto sapere la compagnia in una nota. La società fornitrice dei pasti, invece, avrebbe negato fermamente che "il corpo estraneo" potesse provenire dalle proprie strutture.