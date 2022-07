Charlene di Monaco, vita stravolta? "Il sogno di mia figlia...", la frase rubata alla madre

26 luglio 2022 a

La famiglia di Alberto e Charlene di Monaco sta per allargarsi? I due principi, stando ai tabloid meglio informati, starebbero pensando di avere un altro figlio. Il motivo? Innanzitutto la necessità di rinsaldare il loro rapporto dopo la malattia che ha costretto la Wittstock a stare per diverso tempo lontano da casa; ma anche l'esigenza di dare più serenità ai loro due figli.

Per Charlene, comunque, la maternità è sempre stato un argomento molto difficile da affrontare. Poche settimane dopo le nozze, infatti, a Palazzo si vociferava che la principessa avesse problemi a restare incinta. In diverse foto, prima dell'arrivo dei gemellini, il suo volto appariva spesso velato di tristezza. Di recente, inoltre, la Wittstock è tornata nell'ospedale dove ha partorito i suoi due figli per fare visita alle neomamme. Subito dopo, la principessa è stata ricevuta - assieme al marito - da Papa Francesco, che avrebbe benedetto la foto dei suoi figli, Jacques e Gabriella.

Tornando alle voci sul desiderio della coppia di allargare la famiglia, Charlene e Alberto starebbero pensando di adottare un bambino. La madre della Wittstock ha rilasciato un'intervista alla rivista sudafricana You confessando una vera e propria profezia: "Il sogno di Charlene è sempre stato quello di avere 5 figli". Adesso, se la gravidanza o l'adozione andassero in porto, la profezia diventerebbe realtà. Alberto infatti ha già Jazmine Grace di 24 anni, riconosciuta solo quando la ragazza aveva 14 anni, Alexandre Coste di 18 anni e i due gemellini avuti con Charlene.