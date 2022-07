Grecia, 22enne decapitato dalle eliche di un elicottero: tragico giallo

27 luglio 2022 a

a

a

Tragedia in Grecia: un ragazzo di 22 anni è morto decapitato dalla pala posteriore di un elicottero mentre provava a farsi un selfie vicino al velivolo. Il giovane si chiamava Jack Fenton ed era uno studente della Oxford Brookes University. Si trovava in vacanza con la famiglia quando è successo il dramma. Non sapendo che il velivolo avesse ancora l'elica accesa, è andato sulla parte posteriore del mezzo per scattarsi una foto. Lì è stato tranciato da una delle eliche. La vicenda però sta diventando un giallo. Gli amici contestano la versione della avventatezza di Fenton: "Ho sentito persone dire che Jack era al telefono ed è tornato di corsa all’elicottero e questo è completamente falso", spiega un testimone. Nell'inchiesta si sta dunque facendo strada l'ipotesi della "negligenza" dei piloti.

Argentario, non solo lo yacht: "Omicidio colposo", chi è uno dei due indagati

La morte assurda del ragazzo è avvenuta sotto gli occhi scioccati e increduli della sua famiglia. I genitori e il fratello, infatti, si trovavano sopra un altro mezzo. La famiglia era andata in vacanza a Mykonos, in Grecia, e stava tornando verso la Capitale. La tragedia è avvenuta dopo che sono atterrati a Spata, vicino ad Atene. Il pilota del velivolo sarebbe stato arrestato e sono state avviate delle indagini per capire la dinamica dell'accaduto.

"Chi spunta nel vicolo". David Rossi, un esplosivo video inedito | Guarda

Il pilota e due tecnici di terra, inoltre, sarebbero stati trattenuti per essere interrogati. Nei prossimi giorni dovrebbero comparire davanti a un pubblico ministero. Si indaga soprattutto sulle circostanze dell'incidente e sul motivo per cui il 22enne fosse uscito mentre il mezzo era ancora acceso. Immediato l'intervento dei soccorsi sul posto. Purtroppo però per il giovane non c'è stato nulla da fare.