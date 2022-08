Meghan Markle "è ossessionata da lei": a cosa si è ridotta la Duchessa

09 agosto 2022 a

Meghan Markle sarebbe ossessionata da Lady Diana. "Devi paragonarmi a tua madre": questa l'imposizione che avrebbe fatto al marito, il principe Harry, dopo cinque mesi di relazione. E così gli avrebbe chiesto di pubblicare un comunicato per ordinare alla stampa di non attaccarla proprio come era successo alla principessa del Galles. È quanto emerge da un libro appena uscito in Gran Bretagna, "Vendetta: Meghan, Harry e la guerra tra i Windsor", scritto da Tom Bower, biografo ed ex giornalista investigativo della Bbc.

Stando al racconto brutale del biografo, dopo il tour in Australia, che qualche giornale aveva accostato al medesimo viaggio compiuto da Diana nel 1983, Meghan avrebbe pensato di essere la nuova principessa del Galles. "Era convinta di essere stata benedetta con il tocco magico di Diana". L'immagine della duchessa di Sussex esce fortemente danneggiata da questo libro. "È una delle persone meno piacevoli con cui abbia mai lavorato", avrebbe confidato al giornalista un agente letterario che la Markle ha incontrato nel 2015.

Bower, poi, ha rivelato anche che Harry non avrebbe chiesto il permesso alla regina per chiamare la secondogenita Lilibet (il soprannome di Sua Maestà). A Elisabetta la decisione sarebbe stata comunicata solo a cose fatte. Ma non è tutto. Meghan avrebbe preteso pure che il marito allontanasse i suoi amici storici, perché non graditi.