Aereo, basta gin tonic? Lei impazzisce: atterraggio di emergenza, caos a bordo

28 agosto 2022 a

a

a

Le tolgono il gin tonic e lei impazzisce: caos sul volo Jet2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia. Protagonista della vicenda una donna di 70 anni che - di fronte al rifiuto di un bicchiere di gin tonic - avrebbe iniziato ad aggredire e picchiare lo steward. Una situazione estremamente caotica che infine si è conclusa con un atterraggio di emergenza a Monaco di Baviera e con l'intervento della polizia.

Boeing 737, i piloti si addormentano: choc in volo, che fine fanno i passeggeri

Gli agenti, infatti, sono stati costretti a trascinare la donna via dal velivolo. Nel frattempo gli altri passeggeri del volo, inizialmente impauriti, alla fine hanno applaudito e gridato "Auf Wiedersehen (Arrivederci)". Pare che alla pensionata - di cui non è stato diffuso il nome - sia stato negato dell'alcol perché probabilmente ritenuta già alticcia.

Apre il portellone dell'aereo in volo: "Cosa ha fatto poco prima": conferme drammatiche

La donna avrebbe aggredito lo staff di bordo con degli schiaffi. Cosa che ha costretto il pilota a eseguire un atterraggio di emergenza a Monaco, così da rendere possibile l'allontanamento dell'anziana ed evitare rischi per la sicurezza di tutti. Il video, pubblicato dal Mail Online e ripreso dal Sun, mostra gli agenti di polizia tedeschi che salgono sull'aereo e portano via la donna con qualche difficoltà. Pochi secondi dopo, la 70enne viene trascinata per il corridoio.