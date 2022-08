Kate Middleton, l'accusa che la fa tremare: "Lo fai con i nostri soldi"

Francesco Fredella 30 agosto 2022 a

Ancora loro, sempre loro. Adesso il principe William e Kate Middleton finiscono nuovamente nella bufera per la nuova casa che stanno per occupare. Volano accuse pesantissime: “Vergogna, altra casa a spese dei contribuenti”. Una cannonata senza mezzi termini per la coppia reale.

Andiamo per gradi. Cosa sta accadendo? Il Principe William e Kate Middleton stanno per traslocare con i loro tre figli. Andranno a vivere nell’Adelaide Cottage, che si trova a due passi dal castello di Windsor (si tratta di un appartamento costituito da quattro camere da letto). Non si tratta di una casa da re, ma abbastanza very normal. Però, da quello che leggiamo sui tabloid inglesi come residenza ufficiale ci sarà ancora una volta la lussuosa Kensington Palace. Il motivo del trasferimento? William e Kate vogliono lasciare i propri figli lontano dal clamore mediatico e nella nuova casa ci sarebbe molta più privacy rispetto a quella a B. Palace.

Ma scoppia una polemica. Adesso Graham Smith, esponente di Republic, sbotta e dice: «La loro decisione è una sciagura, in tempi in cui le famiglie normali sono sul lastrico per il caro vita. Poi aggiunge: “Una famiglia media britannica deve affrontare il costo sempre più alto delle bollette e dei beni primari, mentre noi diamo un’altra casa a William e Kate. Tutte queste case della famiglia reale costano tantissimo in termini di riscaldamento, sicurezza e staff. A gestirle è Crown Estate un’azienda statale, pagata da tutti i contribuenti”.