Kherson, "sfondate le difese russe": il raid che può stravolgere la guerra

30 agosto 2022 a

a

a

Kiev ha lanciato la controffensiva. Stando a Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "oggi le difese russe sono state sfondate in poche ore". In una video intervista apparsa su Youtube, anche Nataliya Humenyuk, portavoce del comando meridionale dell’Ucraina, ha confermato la notizia. Secondo i vertici di Kiev, la controffensiva verso Kherson ha dato i suoi frutti: le forze ucraine avrebbero colpito più di 10 siti nell’ultima settimana e "indiscutibilmente indebolito il nemico".



Humenyuk ha evitato di fornire ulteriori dettagli, ammettendo però che le forze russe nel sud sono rimaste "abbastanza potenti" e che l’operazione ha bisogno di "silenzio" per evitare che i media possano influenzare i risultati. In totale sarebbe stati ripresi ben quattro villaggi vicino alla città di Kherson, dove gli ucraini avrebbero sfondato la linea del fronte in tre punti.

"Oggi è iniziata la parte attiva della liberazione del Sud dagli invasori russi", ha commentato entusiasta Arestovych. E ancora, sul canale Telegram: "Si tratta di un’operazione lenta e pianificata per sfinire il nemico, salvare le vite dei nostri soldati e civili. Certamente molti avrebbero voluto un’offensiva su larga scala con le notizie della cattura di territori in un’ora, ma non combattiamo così. I fondi sono limitati".

Non solo, perché sarebbero 82 i soldati di Vladimir Putin uccisi e 30 le unità di equipaggiamento, inclusi carri armati, obici, sistemi missilistici, cannoni semoventi, veicoli corazzati e altre armi, a essere stati demoliti. Al momento il ministero della Difesa di Mosca non conferma le voci circolate, ma si limita a riconoscere il lancio da parte ucraina di una controffensiva nelle regioni di Mykolaiv e Kherson. "Il tentativo offensivo del nemico - ha comunque detto - è fallito miseramente".