Vladimir Putin truffato dall'Iran: "Scappate o morirete", cosa sta accadendo

Secondo gli ucraini, va avanti l'offensiva scatenata lunedì dopo che per settimane le linee di rifornimento russe erano state bombardate con le nuove armi fornite dall'Occidente. «La liberazione di Kherson non è lontana», annuncia il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolayiv Vitaliy Kim. Forse troppo ottimista per Oleksiy Arestovych, consigliere di Zelensky che avverte di non aspettarsi una vittoria «rapida» nel Sud. Ma anche lui conferma che le difese russe sono state sfondate in diversi punti del fronte, e sono sotto tiro i traghetti che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. «Scontri tra le forze ucraine e l'esercito russo sono in corso in quasi tutta la regione occupata di Kherson», «potenti esplosioni si sono registrate per tutto il giorno e la notte nella regione di Kherson», dice la Presidenza ucraina. «Se vogliono sopravvivere, è tempo che i militari russi scappino», è l'avvertimento di Zelenky ai russi via Telegram. «Non ci sarà posto per le truppe russe in terra ucraina». «L'operazione speciale prosegue, continua metodicamente secondo i piani correnti. Tutti gli obiettivi verranno raggiunti», risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle parole di Zelensky.

«Nessuno sta liberando Kherson, nessuno si sta ritirando da nessuna parte», afferma il vice governatore filorusso di Kherson Kirill Stremusov. «La controffensiva è una fake news della propaganda ucraina, al contrario gli ucraini stanno subendo estreme perdite a sud e in tutti gli altri settori, ma devono mostrare le attività ai loro padroni occidentali», rincara il leader russo in Crimea Serghei Aksyonov. Ma Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, ammette che effettivamente è in corso una offensiva ucraina nella zona di Mikolayev-Krivoi Rog, anche se aggiunge che è stato respinta, e gli attaccanti vi avrebbero perso 1200 effettivi in 24 ore. Secondo il capo dell'amministrazione russa della regione Vladimir Leontiev «ci sono stati non singoli attacchi, ma una serie di raid. Probabilmente circa un centinaio di missili in totale hanno colpito la città». Un attacco viene ammesso anche dal responsabile dell'amministrazione filorussa di Novaya Kakhovka, secondo cui «i danni sono molto gravi. Gli incendi e le esplosioni continuano».

Ci sarebbero stati anche spari nella stessa Kherson, anche se non è chiaro se a opera di soldati ucraini che l'offensiva ha spinto in avanti o partigiani che colpiscono intanto nelle retrovie. L'agenzia stampa ucraina Unian parla di spari vicino ad una colonia penale nella parte meridionale della città. Secondo il sito locale Most, rilanciato da Moscow Times, vi sono intense sparatorie nelle strade dei quartieri di Pivnichnyi e Tavriiskyi. Il già citato Stremusov ha parlato alla Tass di «spie e sabotatori ucraini» in azione al quartiere di Tavriiskyi. «Tutto è sotto controllo, sono stati tutti uccisi». Secondo il bollettino quotidiano dell'intelligence britannico, la maggior parte delle unità russe nella regione di Kherson è probabilmente a corto di uomini e fa affidamento su fragili linee di rifornimento tramite traghetti e ponti sul fiume Dnipro. Probabilmente la 49ma Armata congiunta del distretto militare meridionale è stata rafforzata con uomini della 35ma Armata congiunta del distretto militare orientale. Immagini satellitari israeliane mostrano che la Russia ha trasferito una batteria di missili anti-aerei S-300 dalla Siria a un porto vicino alla Crimea nel tentativo di rafforzare le sue difese, e sempre per sostenere lo forzo Mosca ha appena comprato alcune centinaia di droni iraniani. Ma secondo l'intelligence Usa starebbero funzionando male.