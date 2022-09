Taiwan, "14 caccia si sono alzati in volo": cosa sta succedendo

02 settembre 2022 a

Altissima tensione tra Pechino e Taipei. Sarebbero almeno 14 i caccia delle forze aeree della Repubblica popolare cinese che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, che per consuetudine funge da confine territoriale non ufficiale. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Taipei. L’annuncio segue quello dell’abbattimento di un drone civile cinese da parte delle forze armate taiwanesi sull’isola di Kinmen, a pochi chilometri dalla costa cinese e dalla città di Xiamen. L’abbattimento è avvenuto attorno a mezzogiorno, dopo che precedenti tentativi di allontanare il velivolo erano falliti. Già nelle giornate di martedì e mercoledì le forze armate di Taiwan avevano esploso colpi d’avvertimento per allontanare droni civili cinesi in avvicinamento al territorio nazionale.

L’episodio odierno rischia di alimentare ancor più la tensione nello Stretto, già ai massimi livelli dopo la visita a Taipei della presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, avvenuta lo scorso 2 agosto. Martedì 30 agosto la presidente taiwanese Tsai Ing-wen ha invitato i vertici militari a rispondere in maniera ferma alle pressioni di Pechino, senza tuttavia provocare un’ulteriore escalation. Ma di certo nella regione la tensione resta altissima e questi scontri a distanza potrebbero avere esiti imprevedibili.